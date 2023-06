Weather Market

Des orages frappent les cultures françaises

Très attendues, de premières pluies sont venues toucher la France ce dimanche, avec des résultats plutôt mitigés. Ces apports ont en effet à nouveau pris la forme d’orages, avec des vents violents, des précipitations brutales, et des épisodes de grêles rapportés ici et là. Le bénéfice de ces trombes d’eau concentrées ne pourra être constaté sur le terrain que ces prochains jours, après les nouveaux épisodes orageux annoncés jusqu’à la fin du mois. La perte de potentiel après une fin de printemps peu favorable commence toutefois à remonter chez les analystes, et les observations à venir pourraient bien venir amplifier cette tendance.