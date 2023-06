Prix du palme

La production d'huile de palme menacée par El Nino

Le mois dernier aura été synonyme de lourdes pertes pour l’huile de palme en matière de prix, ce qui a causé une forte pression sur l’ensemble des graines riches en huiles, colza et tournesol compris. Selon le MPOB, les exportations malaisiennes durant le mois de mai sont restées excessivement faibles (1,08 Mt contre 1,38 Mt un an plus tôt), tandis que la production a bondi de 320 kt par rapport au mois précédent, pour atteindre 1,52 Mt (1,46 Mt en mai 2022). Depuis la publication du rapport, l’huile de palme retrouve toutefois une rapide cadence haussière face au développement du phénomène climatique El Nino qui risque d’entamer la capacité de production du pays ces prochains mois.