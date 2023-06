Prix du soja

Le Brésil répond aux besoins de la demande mondiale

Le complexe oléagineux gagne actuellement rapidement en tension poussé par un climat défavorable en Europe et aux US. Les productions européennes de colza et de tournesol se trouvent ainsi menacées, tandis qu’aux États-Unis, ce sont les potentiels des cultures de soja qui préoccupent. Le marché se trouve toutefois actuellement très bien approvisionné par une origine brésilienne très généreuse et compétitive. Le pays a en effet enregistré une moisson record de 156 Mt cette année (selon le Conab), soit un bond de 30 Mt par rapport à l’an dernier ! Depuis le 1er février, le Brésil a ainsi d’ores et déjà exporté 48 Mt de soja, un volume tout aussi historique pour la période de l’année.