Guerre en Ukraine

Guerre en Ukraine

Ce début de semaine a été marqué par une nouvelle escalade du conflit en Ukraine qui risque d’avoir un impact direct sur la capacité de production agricole et d'exportations du pays. La destruction du barrage de Kakhovka a en effet entrainé des inondations dramatiques dans la région de Kherson et de fait couper les capacités d’irrigation des terres aux abords du Dniepr. Ces territoires ne représentent toutefois qu’une petite partie de la production de maïs du pays (mais près d’1/5 des cultures de tournesol). La résilience des parcelles de blé et de colza immergés ainsi que l’impact sur les capacités logistiques du pays seront également à surveiller.