Weather Market

Le climat américain menace la production de blé du pays

Les blés d’hiver aux US continuent de subir des conditions climatiques particulièrement difficiles. Après le coup de froid qui a touché les cultures à la mi-mars, le retour du sec se fait à nouveau critique dans le Midwest, avec notamment un lourd déficit hydrique qui se creuse dans le Kansas et l’Oklahoma. Le taux de « bon à excellent » dans le Kansas se maintient d’ailleurs à 19 % seulement selon l’USDA, contre 32 % l’an dernier à la même période. Des températures négatives et une couverture neigeuse ont par ailleurs fait leur retour dans la moitié Nord du pays, ce qui risque de retarder les premiers semis de blé HRW du pays.