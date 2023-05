Weather Market

Les prévisions climatiques renforcent l'optimisme en France

Un temps préoccupantes, les conditions climatiques se montrent de nouveau très prometteuses en France. La fin mai s’annonce en effet bien plus ensoleillée et douce selon les dernières cartes météo. Seul le Sud-Est devrait recevoir des cumuls de précipitations importants sur les quinze prochains jours, mais la région souffre encore d’un déficit hydrique majeur et ces apports seraient par conséquent particulièrement bénéfiques aux cultures. Dans son dernier Crop Progress hebdomadaire, FranceAgriMer juge d’ailleurs à 93 % le taux de blé d’hiver « bon à très bon » dans les champs français, un ratio exceptionnellement élevé pour la période de l’année.