49e RDV agri Gel d'avril 2021 sur les cultures : quels dégâts, quels soutiens ?

Deux semaines après ce "gel du siècle", qui a fortement touché les cultures françaises dans plusieurs régions (vignes, arbres fruitiers mais aussi colzas, betteraves...), Thierry agriculteur d'aujourd'hui propose de faire un tour de plaine des dégâts, ce soir à 21 h sur sa chaîne Youtube. Ce 49e RDV agri sera aussi l'occasion de parler des mesures mises en place par les producteurs pour limiter l'impact de ce phénomène, et des soutiens financiers déployés face aux pertes de récoltes. Quelques initiatives plus atypiques pour leur venir en aide seront également évoquées.

Se partageront le micro Gilles VK (@gilles_vk), agriyoutubeur, Robert Faivre (@RobertFAIVRE), producteur de champagne actif sur Twitter, Christiane Lambert, présidente de la FNSEA (@ChLambert_FNSEA), Émilie @NVitibio, viticultrice bio du sud de la France, Jean-Baptiste Vervy (@Jbvervy), président de @Co_Farming et gérant de @Wizifarm, Anthony Oboussier, arboriculteur près de Valence et Florian Breton, fondateur de la plateforme de financement participatif agricole de Miimosa.

> Et vous ? Vos parcelles ont-elles gelé ?

Dites-le nous, dans les commentaires, en dessous de l'article ! Vos témoignages seront relayés lors du RDV agri de ce soir.

RDV agri est une émission de, dont Terre-net est partenaire. Elle est diffusée en direct sur sa chaîne Youtube un lundi sur deux à 21 h. Pendant une heure, Thierry « reçoit plusieurs invités,pour traiter d'un».L’émission se compose de deux parties. Une partied’une durée de 45 minutes. Les spectateurs peuvent interagir avec les invités, il suffit de disposer d’un ordinateur, d’une webcam, d’un micro et d’une bonne connexion internet et de suivre l’émission en se connectant à cette plateforme de webinaire Et une partie magazine d’une quinzaine de minutes sur des sujets divers : état d'avancement des cultures, les dernières infos ou articles importants, le site ou l’application de la semaine, le calendrier des manifestations à venir (salons, démonstrations, etc). Retrouvez les derniers RDV agri, en podcast et sur la chaîne Youtube de Thierry agriculteur d'aujourd'hui