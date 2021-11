59e RDV agri « Thé de compost, purin d’orties, etc. : ésotérisme ou science ? »

À l'heure où l'agriculture cherche à réduire les traitements phytosanitaires pour des questions environnementales, sociétales, de santé et économiques, certains voient dans les préparations naturelles peu préoccupantes ou PNPP une alternative intéressante, en raison de vertus protectrices avérées vis-à-vis des plantes. Pour d'autres, thé de compost, purin d'orties et autres macérats ou jus végétaux sont de la poudre de Perlimpinpin.

Alors qui dit vrai ? Thierry agriculteur d'aujourd'hui propose de lever le mystère dans son 59e RDV agri, ce soir à 21 h sur sa chaîne Youtube, à partir d'expériences d'instituts techniques et de producteurs.

Et vous ? Qu'en pensez-vous ? "Le thé de compost, le purin d’orties, etc. : ésotérisme ou science ?" Dites-le nous en commentaires sous l'article.

