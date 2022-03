Ils font l'agriculture européenne Valentinas, Lituanie : « Exporter bio, les pays baltes au premier rang »

L'agriculture biologique se développe partout en Europe. À côté de l'Autriche et de ses 25 % de SAU en bio, les pays baltes se tournent de plus en plus vers ce mode de production, pour l'exportation essentiellement. Rencontre avec un pionnier, Valentinas Gémys, qui s'est lancé il y a 30 ans en Lituanie, où se poursuit notre périple à travers l'agriculture européenne.

« Mes champs n'ont pas vu un produit phyto depuis 27 ans ! », s'exclame Valentinas Gémys, 63 ans, agriculteur lituanien en production biologique depuis 1992, date à laquelle il récupère 13 ha de terres familiales privatisées après la période soviétique. « Poursuivre l'agriculture ne faisait aucun doute pour moi, mais autrement », se souvient celui qui était auparavant agronome dans un kolkhoze.

L'exploitation en bref



1 900 ha en agriculture biologique : 700 ha de céréales (seigle + épeautre surtout)

600 ha de ray-grass semences

400 ha de jachère tournante (pour contrôler les adventices)

200 ha de cumin



Un silo de stockage de 3 500 t.





« À l'époque, nous étions cinq fermes bio dans le pays. Aujourd'hui, on compte 260 000 ha de céréales AB, notamment grâce aux subventions européennes. » Dans tous les états baltes, l'agriculture biologique connaît « une croissance exponentielle », en Estonie encore davantage qu'en Lituanie ou Lettonie. Ainsi, les Estoniens pourraient détrôner l'Autriche et devenir les premiers producteurs européens, en pourcentage de surface cultivée.

En 30 ans : de 5 fermes à 260 000 ha de céréales AB.

En 30 ans, l'exploitation de Valentinas s'est considérablement développée : avec son fils, il cultive actuellement près de 2 000 ha, dont la moitié en propriété, et emploie 9 salariés. Il faut dire, qu'à peine six années après s'être installé, il a pu acheter 900 ha à des investisseurs russes en faillite, à 30 € de l'hectare et qui en valent maintenant entre 4 000 et 6 000 !

La SAU, certifiée en agriculture biologique depuis 2004, se compose entre autres de 700 ha de céréales (seigle et épeautre principalement). « Tout le seigle est vendu sous contrat et certificat AB en Allemagne, Finlande et Suède. » En effet, malgré la forte hausse des surfaces en bio, le marché national ne suit pas...

