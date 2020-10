Paiements Pac 2020 Les avances des aides versées à partir du 16 octobre

À partir de ce 16 octobre, premier jour permis par la réglementation européenne, les agriculteurs vont toucher les avances des aides de la Pac 2020, a indiqué le ministère de l’agriculture.

Ce sont 4,4 milliards d’euros qui vont être versés par l’Agence de services et de paiements (ASP) sur les comptes des agriculteurs à partir du 16 octobre. Ces paiements correspondent aux avances des aides de la Pac 2020 (premier pilier et Indemnité compensatoire de handicaps naturels - ICHN). Les taux d’avance des aides ont été augmentés, à hauteur de 70 % des montants finaux pour les aides directes et de 85 % pour l'ICHN.

289 000 exploitants agricoles sont concernés, soit plus de 95 % des bénéficiaires des aides découplées, ainsi que 93 600 exploitations ayant demandé l’ICHN, soit plus de 92 % des bénéficiaires de cette aide, précise le ministère de l’agriculture dans un communiqué paru le 16 octobre.

« Ces avances concernent les aides découplées (paiement de base, paiement redistributif, paiement vert et paiement en faveur des jeunes agriculteurs), la plupart des aides couplées animales (aides aux bovins allaitants et laitiers, aide ovine et aide caprine) ainsi que l’ICHN », indique le ministère.

D’autres versements auront lieu fin octobre, mi-novembre et fin novembre, « notamment pour les agriculteurs dont les dossiers faisaient encore l’objet d’un contrôle au moment de cette première avance ou pour compléter l'avance avec la partie paiement vert », avec un versement du solde à partir de mi-décembre.

