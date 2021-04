Pac 2020 Plus de 8,2 milliards d’euros de paiements ont été versés

Les paiements de la campagne Pac 2020 sont quasiment finalisés, ce qui représente plus de 8,2 milliards d’euros versés à plus de 450 000 agriculteurs depuis le 16 octobre 2020, indique le ministère de l’agriculture dans un communiqué diffusé le 26 avril.

Ces versements sont réparties en 5,6 milliards d’euros d’aides découplées et 1,1 milliard d’euros d’indemnités compensatoires de handicaps naturels, versés respectivement à 303 000 et 96 000 agriculteurs, soit plus de 99,9 % des demandes.

Les aides couplées animales ont été versées pour un montant de 836 millions d’euros, et 157 millions d’euros d’aides couplées végétales ont été versées.

Les paiements de la campagne Pac 2020 sont quasiment finalisés, ce qui représente plus de 8,2 milliards d’euros versés à plus de 450 000 agriculteurs. Les mesures agro-environnementales et climatiques et les aides à l’agriculture biologique sont versées également depuis le 3 mars, avec à ce stade 431 millions d’euros versés pour 90 % des dossiers.

58 000 agriculteurs ont reçu les aides à l’assurance récolte, soit 152 millions d’euros (99 % des dossiers).

L’intégralité des aides doit être versée au 30 juin 2021 au plus tard.

