Weather Market L’Amérique du Nord subit un climat sec et chaud

• Terre-net Média

Le climat sec et chaud en Amérique du Nord suscite de nombreuses craintes, tandis qu’en Europe, les conditions sont plutôt favorables aux cultures en fin de cycle.

Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

*Sans engagement, vous bénéficierez d'une offre découverte d'une durée limitée pour les services Terre-net PRO

Des conditions sèches et chaudes entament les potentiels US et canadiens (©PixaBay)Les conditions climatiques outre-Atlantique suscitent de fortes inquiétudes actuellement. Des températures dépassant les 32 °C ont en effet constatées au Canada, au nord des États-Unis, ainsi que dans une bonne partie de la Corn Belt. Ce coup de chaleur vient par ailleurs s’ajouter à un déficit hydrique marqué sur les zones de production de blés de printemps et de canola nord-américaines.Les cartes météos restent de surcroît mitigées pour le moment, avec des pluies plus ou moins hétérogènes et généreuses selon les différents modèles. Les températures risquent également de rester élevées dans la Corn Belt et dans le Midwest américain ces prochains jours.Un climat favorable en EuropeEn Europe, les conditions sont à l’inverse très rassurantes. La remontée du thermostat vient en effet accompagner et aider les fins de cycle des céréales d’hiver. Les réserves hydriques sont par ailleurs bonnes et les faibles p...