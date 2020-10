Weather Market La météo s’améliore dans l’hémisphère Nord

Marius Garrigue Terre-net Média

Les pluies se raréfient en France et offrent de meilleures conditions de semis et de levées. En mer Noire et en Amérique du Sud, l’arrivée de précipitations profite aux travaux et aux cultures.

Les pluies se font plus rares en France mais le risque d'excès reste présent. (©PixaBay)Le climat français a connu une légère accalmie ces derniers jours et profite désormais d'une pluviométrie plus mesurée. L'excès hydrique tend ainsi à se résorber, en France comme en Allemagne, mais reste tout de même important en Grande-Bretagne. De nouveaux passages pluvieux sont par ailleurs attendus sur la prochaine quinzaine sur l'ensemble de l'Europe de l'Ouest.Bonnes pluies en mer NoireEn mer Noire également, la tendance est actuellement à l'amélioration. Après une sécheresse intense qui a marqué la fin de l'été et le début de l'automne, l'Ukraine a désormais comblé l'ensemble de son déficit hydrique, tandis que le sud de la Russie profite enfin de pluies significatives. Les cartes météo restent toutefois très incertaines et la région reste ainsi sous surveillance.Dans le Midwest américain en revanche, le déficit hydrique continue de se creuser malgré quelques passages pluvieux. Le Canada conn...

Le climat français a connu une légère accalmie ces derniers jours et profite désormais d'une pluviométrie plus mesurée. L'excès hydrique tend ainsi à se résorber, en France comme en Allemagne, mais reste tout de même important en Grande-Bretagne. De nouveaux passages pluvieux sont par ailleurs attendus sur la prochaine quinzaine sur l'ensemble de l'Europe de l'Ouest.Bonnes pluies en mer NoireEn mer Noire également, la tendance est actuellement à l'amélioration. Après une sécheresse intense qui a marqué la fin de l'été et le début de l'automne, l'Ukraine a désormais comblé l'ensemble de son déficit hydrique, tandis que le sud de la Russie profite enfin de pluies significatives. Les cartes météo restent toutefois très incertaines et la région reste ainsi sous surveillance.Dans le Midwest américain en revanche, le déficit hydrique continue de se creuser malgré quelques passages pluvieux. Le Canada conn...

