Weather Market La sécheresse persiste dans le sud de la Russie

L’Europe profite désormais de bonnes conditions, tandis que la Russie connaît un déficit hydrique dans sa zone principale de production. Des pluies viennent à l’inverse gêner les chantiers de récolte australiens.

Une bonne partie des blés russes nécessitent davantage de précipitations. (©PixaBay)Le climat russe reste source de nombreuses inquiétudes avec un déficit hydrique notable qui se maintient dans le sud du pays. La principale zone de production de blé pourrait ainsi voir son potentiel de rendement rapidement dégradé si des apports hydriques notables n’interviennent pas rapidement. Les températures restent pour le moment douces, mais l’entrée dans l’hiver pourrait également être critique si ce climat persiste.Un climat favorable en Europe de l'OuestLes prévisions sont quant à elles toujours aussi imprécises et varient trop d’un modèle à l’autre pour être fiables. En Europe en revanche, la météo est désormais très bonne. De légères précipitations et des températures douces devraient par ailleurs accompagner le reste de la semaine et maintenir ainsi des conditions optimales pour les cultures d’hiver.Le Midwest américain a également reçu des pluies favorables aux semis d’hiver et aux premièr...