Weather market Le climat printanier s’annonce défavorable aux cultures

• Marius Garrigue • Terre-net Média

La vague de froid a causé quelques dégâts sur les cultures de colza. Le printemps sec qui s’annonce n’est pas plus rassurant.

L'est de la France et de l'Europe a subi des températures négatives. (©PixaBay)La France retrouve enfin un peu de douceur en ce début de mois d’avril après la vague de froid qui a traversé le pays au début du printemps. Des dégâts de gel ont tout de même été rapportés sur les cultures de colza, de l’est de la France à la Pologne en passant par l’Allemagne. Ces derniers seraient toutefois limités aux parcelles les plus exposées à l’altitude et aux vents nordiques.Lire aussi : Gelées : comment évaluer l'état de mon colza ?Le climat en France et dans le reste de l’Europe reste par ailleurs très sec et les prévisions à moyen terme ne sont guère rassurantes. Ces conditions ont certes pu permettre une accélération des semis de printemps, mais les variétés d’hiver souffrent désormais notablement de ce manque d’eau.Déficit hydrique en mer Noire et aux USEn mer Noire également, les pluies sont rares et les cartes météo n’anticipent aucun changement majeur sur les quinze prochains jours. En Ukra...