Weather Market Le climat s’améliore aux US et en mer Noire

Les pluies persistent en France et au Royaume-Uni. En mer Noire, aux États-Unis et en Amérique du Sud la sécheresse est toujours présente mais des précipitations encourageantes sont attendues.

Les pluies sont plus rares mais l'excès hydrique persiste en France. (©Pixabay)Malgré quelques améliorations, la France ainsi que le Royaume-Uni souffrent d’un excès de pluies depuis maintenant plusieurs semaines. Outre une fin de moisson de maïs difficile, ces pluies viennent entraver de manière critique les semis d’hiver. La situation tend d’ailleurs à se dégrader également en Allemagne.Pluies attendues en mer NoireEn mer Noire et aux US, les semis de blé d’hiver et leur début de cycle sont à l’inverse mis en danger par un déficit hydrique notable. Des pluies encourageantes sont tout de même attendues dans le sud de la Russie ces prochains jours. L’Ukraine a également pu recevoir quelques précipitations bienvenues la semaine passée.En Amérique du Sud également, le manque de pluies suscite de nombreuses inquiétudes. En Argentine, ce sont les premiers semis de maïs et le développement des blés qui sont à risque, tandis que les semis brésiliens de soja peinent à débuter. Le Mato Grosso ...