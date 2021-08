Weather Market Le climat s’améliore enfin en Amérique du Nord et en Europe

Marius Garrigue Terre-net Média

Le beau temps devrait enfin être de retour en France et aider à la fin des moissons et au bon développement du maïs. Le climat US est également en voie d’amélioration, tandis que l’Amérique du Sud inquiète.

Le soleil est de retour sur les cultures françaises. (©PixaBay)Les récoltes en France et en Allemagne sont restées perturbées par les pluies début août. Des pertes de qualité continuent en outre d’être rapportées sur l’ensemble des céréales d’hiver. Si les cultures de maïs ont pu profiter de ces apports généreux, l’impact des températures fraîches et du manque de développement sur les cycles de développement seront également à surveiller.La fin de semaine devrait toutefois renouer avec un climat plus en accord avec la saison : les cartes météos annoncent en effet une douce remontée du thermostat et l’arrêt des précipitations. La Corn Belt profite également d’un climat plus favorable avec l’arrivée de pluies ces derniers jours sur d’importants États producteurs. Bien qu’encore élevées, les températures se sont de surcroît rafraîchies dans le Midwest, et devraient continuer à redescendre ces prochains jours.Le climat sud-américain est quant à lui bien trop frais avec une nouvelle vague d... Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

