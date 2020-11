Weather Market Une vague de froid vient toucher la Russie

Une vague de froid vient toucher la Russie tandis que le déficit hydrique reste important dans le pays. L’Australie continue à l’inverse de profiter d’excellentes conditions à mesure que les récoltes progressent.

Les températures descendent rapidement en Russie. (©Pixabay)En Europe, les conditions restent plutôt bonnes avec des précipitations régulières, discrètes et des températures douces pour la saison. La zone mer Noire est en revanche sous étroite surveillance. Le sud de la Russie ainsi que la Volga et le district fédéral Central souffrent notamment toujours d’un déficit hydrique important. L’arrivée d’une vague de froid apporte ainsi un risque considérable sur les blés d’hiver. Les cartes météo affichent toutefois des précipitations à court terme et les producteurs locaux espèrent ainsi la formation d'une couverture neigeuse.Le Brésil continue quant à lui de recevoir des pluies intenses et régulières, mais toutefois insuffisantes pour combler le déficit hydrique qui s’était creusé ces derniers mois. Les semis de soja ont certes pu accélérer, mais des surfaces devront être replantées. En Argentine, quelques précipitations ont également amélioré les conditions de semis de maïs. Ces pluies n...