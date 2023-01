Trouvez le laboratoire le plus proche de chez vous pour vos reliquats azotés

24 entreprises spécialisées et organismes agricoles sont agréés par le ministère pour effectuer des analyses de terre en 2023. (©Adobe Stock)

Chaque année, le ministère de l'agriculture révise la liste officielle des laboratoires d'analyses de terre agréés. Cette liste, actualisée par un arrêté en date du 29 novembre 2022 publié au Journal officiel du 6 décembre dernier, compte 24 laboratoires, dont 2 à l'étranger.

Retrouvez, sur la carte interactive ci-dessous, les laboratoires d'analyses de terres agréés avec, pour chacun, leur contact et les agréments qu'ils détiennent :

Pour en savoir plus > Arrêté du 29 novembre 2022 fixant la liste des laboratoires d'analyses de terre agréés pour l'année 2023

Que devient votre échantillon de reliquats azotés ?

Connaissez-vous le processus d'analyse de votre échantillon de reliquats azotés au laboratoire ? Le laboratoire Aurea Agrosciences d'Ardon (Loiret), qui analyse environ 170 000 échantillons entre début janvier et fin mars, nous l'explique en détails :

Premièrement, « chaque échantillon est enregistré et identifié par un numéro de laboratoire pour assurer une bonne traçabilité tout au long du processus », indique Sébastien Champel, responsable préparation reliquats chez Aurea Agrosciences. « Les échantillons réceptionnés en cette période étant généralement humides, ils passent sur une "galetteuse" qui permet de les aplatir et de faciliter la préparation ». Les professionnels utilisent ensuite un emporte-pièces pour réaliser cinq ponctions afin « d'être représentatif de l'échantillon prélevé. » Ces échantillons de terre sont placés dans des pots "extraction" et des pots "humidité" qui sont pesés de manière précise, ajoute Magali Gautier, responsable extraction reliquats chez Aurea Agrosciences.

« Les pots "humidité" sont placés dans une étuve pendant 24 h, puis pesés à nouveau le lendemain. De leur côté, les pots "extraction" sont extraits immédiatement avec une solution de KCl, placés dans un agitateur rotatif durant 45 min et filtrés. » Les filtrats ainsi obtenus sont envoyés en salle d'analyses. « Tous les reliquats azotés sont mesurés sur différents appareils, on analyse l'ammoniac et les nitrates sur des flux continus et par colorimétrie », précise Evelyne Lamothe, responsable mesure reliquats. C'est sur ces analyses que se basent les logiciels délivrant l'interprétation des résultats, qui est ensuite vérifié par un technicien Aurea avant l'envoi du bulletin à l'agriculteur.