Prix du maïs

Agreste annonce une baisse marquée des surfaces françaises de maïs

Agreste a livré mardi dernier ses premières projections de surfaces des cultures de printemps 2023. Les surfaces de maïs grain ont notamment été annoncées à 1,25 Mha seulement, soit une contraction de 100 khas par rapport à l’an dernier et de 200 khas par rapport à la moyenne cinq ans ! La baisse continue des prix du maïs et des couts de production encore très élevées ont en effet contraint à des arbitrages difficiles dans les exploitations cette année. Les politiques de restrictions d’eau durant la période estivale constituent en outre un élément d’incertitudes supplémentaires à une période ou les conditions climatiques ressortent de plus en plus imprévisibles et extrêmes à long terme.