Euronext Après une dégringolade, le colza reprend son souffle

• AFP

Les cours du colza, qui ont essuyé lundi un recul très fort dans le sillage du pétrole, reprenaient leur souffle mardi après-midi.

Les cours du pétrole rebondissaient nettement, et, plus modestement, les cours de l'huile de palme également, qui reprenaient entre 5 et 15 ringgits la tonne.

Les cours du colza, utilisé dans la fabrication de carburants, suivent souvent les cours pétroliers. Le soja remontait aussi légèrement à l'ouverture de Chicago.

Peu avant 15h30 (14h30) sur Euronext, la tonne de colza remontait de 1,75 euro sur l'échéance de mai à 369,75 euros et de 50 centimes sur l'échéance d'août à 365 euros, pour un peu plus de 6 000 lots échangés.

