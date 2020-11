L'info marché du jour Blé, maïs, colza : les États-Unis exportent à tout-va

20 Mt de plus que l'an dernier engagées à cette période en maïs, près de 30 Mt en colza et des ventes dynamiques en blé : l'effervescence de la campagne présidentielle américaine rejaillit-elle sur celle de commercialisation des grains ?

Pic d'activité la semaine passée pour l'export de grains US. 2,6 Mt de maïs ont été vendues, dont plus de 1 Mt au Mexique, et le pays a déjà contractualisé 33,2 Mt sur la nouvelle campagne de commercialisation, comparé à 11,8 Mt à la même date l'an dernier. Son stock de fin de campagne pourrait donc diminuer nettement dans le prochain rapport de l'USDA.

Même chose en colza avec 1,53 Mt commercialisées en S-1, principalement vers la Chine (811 kt). D'où un engagement total de 48,5 Mt pour 2020/2021, contre un peu moins de 20 Mt une année plus tôt.

Les ventes américaines de blé à l’international sont également dans le haut des attentes du marché : 597 kt entre le 27 et le 31 octobre.

