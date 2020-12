Chicago Blé, maïs et soja rebondissent à la veille d'un important rapport

• AFP

Le cours des principaux contrats de blé, de maïs et de soja cotés à Chicago sont remontés mercredi, au lendemain d'une baisse et à la veille d'un rapport hebdomadaire du gouvernement sur l'offre et la demande de produits agricoles.

Les prix « sont orientés à la hausse alors que le marché cherche à se stabiliser avant le rapport Wasde », indique Jacquie Holland de Farm Futures. Le ministère américain de l'Agriculture diffusera jeudi à 17h GMT ses traditionnelles estimations mensuelles sur l'offre et la demande agricoles (Wasde) aux Etats-Unis et dans le monde. Pour son dernier rapport de l'année, le ministère ajustera uniquement ses estimations du côté de la demande et ne touchera pas à ses chiffres sur les volumes de production. Selon la moyenne des analystes interrogés par l'agence Bloomberg, les prévisions de stocks de fin de campagne aux Etats-Unis devraient être un peu revues à la hausse pour le maïs et le soja et maintenues pour le blé. À lire >> Prévisions de récolte française et européenne 2021 : + 7 Mt de blé en France et + 15 Mt dans l'UE En Russie, limiter l'export pour juguler la hausse des prix alimentaires Le blé américain a par ailleurs profité de déclarations mercredi de Vladimir Poutine, rapportées par Bloomberg. Lors d'une conférence virtuelle, le président russe a enjoint le gouvernement de son pays à prendre des mesures pour juguler la hausse des prix de plusieurs aliments, dont le pain. M. Poutine a notamment suggéré de limiter l'an prochain les exportations de blé russe, un des produits phares que Moscou écoule à l'étranger, afin de protéger le marché intérieur. De son côté, le maïs américain a bénéficié de la confirmation d'une commande de 257 071 tonnes par le Mexique dans le système recensant les plus gros achats quotidiens. Aucune vente de soja n'a en revanche été annoncée. Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en mars, le plus actif, a terminé à 5,8325 dollars contre 5,7000 dollars mardi, en hausse de 2,3%. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mars, le plus échangé, a fini à 4,2375 dollars contre 4,1975 dollars la veille, montant de 1,0%. Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en janvier, le plus échangé, a terminé à 11,5850 dollars contre 11,4575 dollars à la dernière clôture, prenant 1,1%. Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

