Euronext Hausse du colza européen tiré par le soja américain

• AFP

Les prix du colza évoluaient en hausse en milieu de journée mardi, après une envolée des cours du soja cotés à Chicago, soutenus par l'espoir d'une augmentation des exportations après un accord conclu entre les États-Unis et la Chine et une hausse des taxes imposées par le gouvernement argentin.

« Les cours du colza progressaient nettement hier dans le sillage du palme et du soja. Mais c'est surtout la cassure de la résistance des 400 qui engendrait des achats spéculatifs », indique le cabinet Agritel dans une note.

En Argentine, la hausse des taxes à l'export décidée par le gouvernement passe de 25 à 30 % pour le soja, et pour les blés et maïs de 6,7 à 12 %. Ce sont les producteurs qui seront dans un premier temps les plus touchés, puisque pour rester compétitifs à l'export, les chargeurs défalqueront ces taxes du prix qui leur sera payé, explique Agritel.

Vers 12h (11h GMT) sur Euronext, la tonne de colza gagnait 1,50 euro sur l'échéance de février à 405 euros, et 2 euros sur celle de mai à 399,75 euros, pour plus de 2 730 lots échangés.

