L'info marché du jour Il pleut enfin sur l'Amérique du Sud

Après des semaines de sécheresse, l'arrivée des pluies se confirme sur le continent sud-américain.

Des pluies bénéfiques ont arrosé ce week-end une partie de l’Amérique du sud et notamment l’État brésilien du Paraná, gros producteur de soja. De nouvelles précipitations sont prévues sur le Brésil et l’Argentine ces jours-ci.

#AHORA | Continúa la inestabilidad en numerosas provincias. Algunas tormentas con granizo considerable. Se destacan algunas sobre el centro de Santa Fe y centro/oeste de Cba.



Buenos Aires ya siente el aire más fresco y tambien espera tormentas en algunas horas.

Ces dernières semaines, la zone a été affectée par des conditions sèches et chaudes persistantes qui ont provoqué stress hydrique et baisses des estimations de rendement en maïs et en soja.

En Argentine, la Bourse de Rosario a révisé la production de maïs à 48 millions de tonnes (Mt) pour 2021/22, contre 56 Mt auparavant, et celle de soja à 45 Mt contre 40 Mt.

Por la sequía, desde la Bolsa de Comercio de Rosario, estiman una fuerte caída en las cosechas de maíz y soja y se perderían más de US$5.000 millones



Cosechas de maíz: baja de los 56 a 48 millones de toneladas



Cosechas de soja: baja de 45 a 40 millones de toneladas

Au Brésil, le Conab (la compagnie nationale d'approvisionnement) évalue désormais la production de maïs à 112,9 Mt (- 4,28 Mt par rapport aux estimations précédentes) et celle de soja à 140,5 Mt (- 2,3 Mt).

Selon l’International research institute fot climate and society, le phénomène La Niña devrait faire son retour sur les mois de février-mars-avril (63 % de chances).

Quand cet épisode météorologique survient, les eaux de surfaces restent anormalement froides dans le centre et l'est du Pacifique équatorial et la sécheresse s’abat sur l’Amérique du sud, le sud des États-Unis et une partie de l’Amérique centrale.

