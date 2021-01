L'info marché du jour La Chine achète 3,7 Mt de maïs, l'Algérie 1 Mt de blé !

En seulement quelques jours, l'empire du Milieu a acquis un peu plus de 3,7 Mt de maïs américain et l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) plus de 1 Mt de blé, en majorité d'origine européenne.

En ce début d'année, les échanges de céréales sont plutôt dynamiques. Hier, en une seule journée, les États-Unis ont vendu 1,7 Mt de maïs à la Chine. Et depuis le début de la semaine, le pays a commercialisé plus de 3,7 Mt vers cette destination ! En S-1 déjà, les ventes US de la céréale à l’international étaient également largement supérieures aux prévisions des opérateurs, à 1,9 Mt. À signaler du côté du blé : l'achat algérien de 630 kt de qualité meunière à livraison février-mars, pour un prix compris entre 312 et 314 $/t C&F. « En deux semaines, l’OAIC a ainsi contractualisé un peu plus d’un million de tonnes ! », fait remarquer Marius Garrigue sur Terre-net. Bonne nouvelle : « La majeure partie des volumes serait d'origine européenne, française notamment. » Lire aussi l'info marché du jour d'hier : Taxes à l'export − La Russie se précipite pour expédier du blé avant le 15 février Les chargements dans les ports en France ont d’ailleurs augmenté ces derniers jours et près de 90 kt de blé seraient parties vers l’Algérie ! « Les ventes américaines à l’international, elles, sont restées dans les attentes du marché, à 381 kt », précise Marius Garrigue. Quant au soja, les Américains n'en ont vendu 466 kt en S-1, soit nettement moins que la semaine précédente (1,8 Mt). Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

