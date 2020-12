L'info marché du jour Blé : l'Australie, sérieuse concurrente pour l'origine France

Les blés australiens arrivent sur le marché agricole international et pourraient concurrencer l'origine France sur ses débouchés historiques du Moyen-Orient et du Maghreb. Et même vers la Chine, dont la demande en céréales est particulièrement forte.

Pour l'Australie, décembre commence sur les chapeaux de roue au niveau des exportations de blé ! En plus d'apporter de la pression sur les marchés agricoles internationaux, ces volumes substantiels risquent de faire concurrence à l'origine France auprès de ses clients privilégiés que sont le Moyen-Orient et le Maghreb. En outre, la qualité des blés australiens pourrait attirer les Chinois, particulièrement demandeurs de céréales en cette fin d'année 2020. Néanmoins, les tensions existantes entre les deux pays ne sont pas propices aux échanges commerciaux. Lire aussi l'info marché du jour du 3/12/20 : En Russie comme en Australie, l'année des records en blé ? Mais pour l'heure, face à la forte demande céréalière de la Chine, FranceAgriMer a augmenté de 100 kt ses prévisions d'export de blé français hors de l'Union européenne, à 6,95 Mt, mais a réduit les quantités intracommunautaires de 150 kt, à 6,19 Mt. De plus, un regain d'activité s'observe dans le port de Rouen avec notamment des chargements vers l’Afrique sub-saharienne et le Maroc. Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

