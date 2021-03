[L'info marché du jour] Moisson 2021 Blé : 79,3 Mt produites en Russie, rendement de 5,89 t/ha en Europe

Alors que SovEcon a augmenté de 3,1 Mt ses prévisions de production de blé russe pour 2021, à 79,3 Mt, le service Mars estime que le rendement moyen pourrait atteindre 5,89 t/ha en Europe. Des perspectives encourageantes qui reposent sur des conditions climatiques favorables.

En 2021, la Russie pourrait produire 79,3 Mt de blé, a annoncé SovEcon, soit 3,1 Mt de plus que ses dernières estimations. « Les conditions climatiques se sont en effet nettement améliorées depuis plusieurs semaines dans le pays », observe Marius Garrigue sur Terre-net.fr. Une information qui a « accentué la pression sur les cours de la prochaine récolte ». L’année passée toutefois, la production s'était élevée à 85,9 Mt, un chiffre proche du record historique !

Agritel se montre plus prudent : « La sortie d’hiver va permettre de mieux mesurer quel aura été l’impact de celui-ci sur l’état des cultures, principalement sur le bassin mer Noire. » Le cabinet spécialiste des marchés agricoles ajoute d'ailleurs : « Si la situation en Ukraine semble satisfaisante, le doute subsiste encore dans le centre de la Russie. » Selon le ministère de l’agriculture notamment, « les conditions des cultures d’hiver sont moins bonnes » qu'il y a un an. Pour le moment, 76,5 % des blés sont jugés "bons à satisfaisants" par les organes régionaux de gestion du complexe agro-industriel.

Météo favorable aussi aux États-Unis

Plus optimiste, l'institut météorologique Roshydromet table sur seulement 7-9 % de champs dégradés. En outre, la fonte des neiges pourrait être bénéfique. Toujours concernant la météo, elle continue d'être propice aux cultures en Europe et aux États-Unis, ce qui limite les risques pour l'instant sur la collecte à venir. Les pluies régulières sur les Grandes plaines américaines sont à la fois favorables au blé d'hiver et aux semis de printemps qui démarrent (à noter, également, que des précipitations sont enfin tombées en Argentine, bénéfiques au maïs).

À la faveur de ces bonnes conditions climatiques, le service européen Mars prévoit un rendement moyen en blé tendre en Europe pour 2021 de 5,89 t/ha, contre 5,7 t la campagne précédente, supérieur de 3,5 % à la moyenne quinquennale. « De même, en orges d’hiver, le rendement moyen européen s’afficherait à 5,88 t/ha (+ 4,7 % par rapport à la moyenne sur cinq ans) et en colza à 3,26 t/ha », ajoute Agritel.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net