L'info marché du jour Pourquoi les cours du colza battent des records ?

Pourquoi les cours du colza battent des records ?

Céline Clément

Pour quelles raisons les cours du colza flirtent avec les 600 €/t en ancienne campagne et 500 €/t sur la nouvelle ? Selon Marius Garrigue sur Terre-net.fr, plusieurs facteurs expliquent ce phénomène : « des stocks au plus bas, des craintes justifiées sur l'offre à venir et une demande soutenue. »

Les cours du colza restent sur un niveau élevé, que ce soit sur les contrats en ancienne comme en nouvelle campagne. Comment expliquer cette situation ? Marius Garrigue, sur Terre-net.fr, pointe d'abord les très faibles disponibilités de l'oléagineux en raison d'une récolte 2020 catastrophique dans plusieurs pays de l'Union européenne. Début janvier 2021, les cours du blé/maïs/colza étaient aussi au plus haut depuis 7-8 ans Or, « la demande intérieure, très forte » engendre « une progression constante sur les cours », poursuit-il. En effet, la trituration européenne a progressé de 200 kt en mars pour atteindre 1,8 Mt, soit 300 000 t de plus en un an, indique la Fediol (association des industries des huiles végétales et farines protéinées de l'UE). Pour satisfaire leurs besoins, les triturateurs achètent du canola canadien : depuis le 1er août dernier, 8,5 Mt ont été chargés dans les ports contre 7 Mt il y a un an ! D'ailleurs, d'après StatCan, les surfaces sont en nette hausse au Canada pour 2020/21 : + 300 000 ha, à 8,71 Mha, la sole la plus importante depuis le record de 9,23 Mt en 2018/19. En Europe en revanche, les superficies emblavées en colza accusent une baisse notable, suite à la production très décevante de l'an dernier. La France table, par exemple, sur « un peu plus de 900 000 ha seulement », selon Marius Garrigue, voire sous ce chiffre, estime pour leur part les analystes d'Agritel. « Le climat sec qui perdure depuis l’arrivée du printemps vient en outre entamer les potentiels de production français, allemand et britannique », ajoute Marius. « Les rendements de l'oléagineux seront probablement inférieurs à la moyenne quinquennale », craint Agritel. Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

