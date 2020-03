L'info marché du jour La production de blé australienne pourrait bondir de 40 % en 2020/21

Alors que l'Australie a connu plusieurs années de sécheresse qui ont engendré de bien maigres récoltes de blé, la production devrait nettement rebondir. Abares anticipe une production 2020/21 à 21,4 Mt, soit 41 % au dessus du niveau de l'an passé !

Après deux années catastrophiques (15,2 Mt en 2019/20 et 17,3 Mt en 2018/19), la production australienne de blé devrait enfin rebondir. (©Pixabay)Les agriculteurs australiens ont dû encaisser plusieurs années de sécheresse consécutives, qui ont nettement impacté leurs cultures et plombé les rendements. Mais la production de blé du pays, qui a connu un plus bas depuis 12 ans en 2019/20, à 15,2 Mt, devrait nettement rebondir en 2020 et revenir à la moyenne, notamment grâce à une forte hausse des surfaces, attendues à 12 Mha.À lire : En Australie, une récolte de blé au plus bas depuis 12 ans ! Le bureau australien Abares s’attend à une production 2020/21 à 21,4 Mt, soit une hausse de 41 % comparé à l’an dernier ! La sécheresse s’est atténuée et les semis devraient être plus élevés, ce qui permettra d’améliorer la situation catastrophique du pays. Toutefois, les prévisions qu’Abares a établies ce mardi sont encore précoces : il reste plusieurs semaines avant que les agriculteurs australien...