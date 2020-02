L'info marché du jour Aux États-Unis, même tendance qu’en Europe : des surfaces de blé en baisse

À l'instar de l'Europe, les surfaces de blé seront également en recul aux États-Unis en 2020. Avec seulement 45 millions d’acres estimés par l'USDA, les surfaces américaines seront à leur plus bas niveau depuis plus de 100 ans.

La sole de blé 2020 aux États-Unis sera la plus faible enregistrée depuis plus de 100 ans. (©Terre-net Média)Comme en Europe, les surfaces de blé seront en recul aux États-Unis. L’USDA a estimé les surfaces américaines à 45 millions d’acres pour 2020. Il s'agit de la deuxième superficie américaine la plus basse jamais enregistrée.À lire : La production céréalière européenne est attendue en baisse en 2020Néanmoins, ce chiffre reste dans la tendance des dernières années et ne représente qu’une baisse de 0,4 % comparé à 2019, année où la sole de blé avait déjà été bien faible, avec 45,2 millions d’acres emblavés. En 2018 et 2017, les surfaces de blé s’élevaient respectivement à 47,8 et 46,1 millions d’acres.Le rendement est attendu en recul comparé à l’année dernière, mais devrait être supérieur à 2017 et 2018. Avec un rendement 2020 estimé à 32,78 quintaux par hectare, l’USDA s’attend ainsi à une production de 1 836 millions de boisseaux, soit 49,97 millions de tonnes, contre 52,25 milli...