L'info marché du jour La demande internationale reste particulièrement dynamique

Le dynamisme de la demande internationale se maintient. Après des achats notables de l’Égypte et l’Algérie la semaine passée, de nombreux autres pays continuent de lancer des appels d'offres. La décision chinoise d'une baisse de ses taxes à l'import sur presque 700 produits américains devraient permettre de relancer les achats.

La Turquie a acheté cette semaine 250 kt de blé à fort taux de protéine. (©Pixabay) La demande internationale était déjà particulièrement dynamique la semaine passée et c’est toujours le cas cette semaine, avec des appels d’offres qui continuent de rythmer les journées des exportateurs.À lire : Une demande internationale dynamiqueAprès les achats notables de l’Égypte et l’Algérie la semaine passée, Taïwan était aux achats en ce début de semaine pour plus de 100 kt de blé américain, le Bangladesh a lancé un appel d’offres ce mardi pour 50 kt de blé, la Thaïlande recherche du blé fourrager, tandis que le Japon cherche a acquérir 93 kt de blé d'origine américaine ou canadienne. À lire : Trop occupée avec l’Algérie, la France ne propose rien à l’ÉgypteLa Turquie, quant à elle, a contractualisé 250 kt de blé à fort taux de protéines (13,5 %). Mais le prix traité ne s'est élevé qu'à 231,4 $/t C&F, soit un repli de plus de 13 $/t par rapport à son précédent achat.TMO ???? WHEAT ?? & BARLEY & ...