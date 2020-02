L'info marché du jour Une production mondiale de blé attendue à un niveau record en 2020

Le Conseil international des céréales s'attend à une production mondiale de blé record pour la campagne 2020/21. Elle devrait monter à 769 Mt, soit 6 Mt de plus que sur la campagne en cours.

763 Mt de blé ont été produites dans le monde durant la campagne 2019/20, selon le CIC. (©Terre-net Média)La production de blé en France et plus largement en Europe est attendue en baisse pour la prochaine campagne. C’est le cas aussi pour les États-Unis, où la superficie consacrée à la culture du blé sera la seconde plus basse jamais enregistrée.À lire : - La production céréalière européenne est attendue en baisse en 2020- Aux États-Unis, même tendance qu’en Europe : des surfaces de blé en baissePourtant, la production mondiale est à l’inverse attendue à un niveau record. Le Conseil international des céréales a annoncé ce jeudi ajouter 4 Mt à sa précédente prévision et anticiper une production à 769 Mt pour la campagne 2020/21, contre 763 Mt pour la campagne en cours. La surface mondiale de blé qui sera récoltée en 2020/21 a été augmentée de près de 1 Mha, à 221 Mha, ce qui représente une augmentation de 2 % par rapport à l'an passé. Mais ce bond de presque 1 % pour le production mond...