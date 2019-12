L'info marché du jour Une production de blé record en Argentine, malgré la sécheresse

En Argentine, les récoltes de blé progressent bien et les rendements obtenus jusqu’à présent sont satisfaisants. Au 11 décembre, 61,3 % des surfaces de blé ont déjà été récoltées, contre 57,4 % l’an dernier et 50,1 % en moyenne quinquennale.

???? #Argentina #crop progress report [Source: @estimacionesbc ]: - #wheat condition: 1% 'GD/EX' vs 4% LW and 36% LY; - wheat harvested: 61% vs 46% LW, 57% LY & 50% on avg; - #corn planted: 55% vs 49% LW, 47% LY & 50% on avg; - #soy planted: 61% vs 49% LW, 69% LY & 67% on avg. pic.twitter.com/SVukPgcLtr

Alors que la bourse de commerce de Buenos Aires reste sur ses positions et estime que la production argentine s’établira à 18,5 Mt, le Rosario Exchange a quant à lui augmenté de 500 kt ses prévisions. Selon l’organisme, la production nationale s’établira à 19,5 Mt.

Malgré le manque de précipitations, la récolte argentine de blé sera sur son plus haut niveau, « en raison du haut niveau de technologie appliquée. Près de 100 000 ha de plus que la superficie plantée ont également été détectés par images satellites » d’après un analyste argentin.

19.5 MMT is the new wheat national estimate and despite the lack of water, it will be the highest production due to the high level of technology applied. Almost 100 thousand ha more than planted area were also detected by satellite images - BCR #wheat #Argentina #BCR ??????