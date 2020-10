Chicago Le blé bondit, porté par la sécheresse

• AFP

Le cours du blé coté à Chicago a nettement progressé jeudi, profitant des conditions de sécheresse aux États-Unis, en Europe et en Amérique du Sud. Le soja et le maïs sont aussi montés.

« Les averses qui avaient été anticipées dans les régions productrices américaines ainsi qu'en Ukraine et en Russie ne sont désormais plus prévues », note Brian Hoops de Midwest Market Solutions. « Ces zones devraient rester essentiellement sèches, ce qui va causer des dégâts pour le blé d'hiver qui a été planté », précise-t-il L'Argentine doit elle aussi faire face à des conditions météorologiques compliquées.

La demande mondiale pour la céréale reste quant à elle soutenue, ce qui tire les prix vers le haut. Des données de FranceAgriMer ont ainsi montré mercredi que les ventes hexagonales vers la Chine avaient presque triplé cette saison.

Le soja a fini en hausse, notamment porté par une commande de 261 000 tonnes passée par Pékin aux États-Unis.

Le maïs s'est apprécié « grâce à la perspective que les ventes vers la Chine augmentent après les soucis de production auxquels le pays a dû récemment faire face », observe Ben Potter de Farm Futures, qui rappelle que plusieurs cyclones ont endommagé les cultures du pays ces derniers mois.

Les acteurs du marché prendront connaissance vendredi des chiffres hebdomadaires du gouvernement américain sur les ventes à l'exportation de produits agricoles, publié un jour plus tard que d'ordinaire en raison du lundi férié aux États-Unis.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en décembre, le plus actif, a terminé à 6,1825 dollars contre 5,9675 dollars mercredi, gagnant 3,60 %. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre, le plus échangé, a fini à 4,0325 dollars contre 3,9650 dollars la veille, prenant 1,70 %. Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en novembre, le plus échangé, a conclu à 10,6225 dollars contre 10,5625 dollars mercredi, une avancée de 0,57 %.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net