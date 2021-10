Chicago hebdo Le blé de printemps au plus haut depuis neuf ans

Le blé de printemps a atteint vendredi son plus haut niveau depuis neuf ans, toujours propulsé par une mauvaise récolte due à la sécheresse, tirant avec lui le blé d'hiver, mais aussi le maïs.

Le Hard Red Spring Wheat, variété standard cotée à Minneapolis, a grimpé jusqu'à 9,80 dollars le boisseau (environ 27 kg), pour la première fois depuis fin juillet 2012. Le « Small Grains Report », document publié le 30 septembre, avait montré que le ministère américain de l'agriculture (USDA) tablait sur une production 2021 quasiment réduite de moitié par rapport à 2020 (- 44 %) et 2019 (- 43 %).

Depuis, le prix de ce blé beaucoup plus riche en protéines que son alter ego de l'hiver et idéal pour les pâtes à pizza, bagels ou pains spéciaux, s'est envolé. Vendredi, le blé d'hiver a évolué dans le sillage du blé de printemps, aidé aussi par la bonne tenue de la céréale au Matif, en Europe.

Le maïs a lui aussi été entraîné dans l'élan, selon Alan Brugler, du cabinet de recherche Brugler Marketing & Management. Le Zea mays, son nom scientifique, a aussi bénéficié, comme jeudi, de la participation des opérateurs spéculatifs, qui ont acheté à bon prix les quantités qu'ils avaient déjà pré-vendu à un tarif plus élevé (ventes à découvert), empochant la différence.

Quant au soja, il a profité de l'annonce de trois commandes massives à l'export pour un total de près de 855 000 tonnes. Après la chute qui avait suivi la publication mardi du rapport mensuel Wasde de l'USDA, relevant les estimations de production et de stocks, maïs et soja reprennent des couleurs et le marché se focalisent davantage sur la demande que sur l'offre.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en décembre a gagné 1,27 % à 7,3400 dollars, contre 7,2475 dollars à la clôture de la veille. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre a lui glané 1,74 % à 5,2575 dollars, contre 5,1675 dollars jeudi. Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en novembre a conclu en hausse de 0,95 % à 12,1775 dollars, contre 12,0625 dollars.

