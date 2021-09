Euronext Le blé en hausse dans un marché tendu

• AFP

Les prix du blé étaient en hausse mercredi à la mi-journée sur le marché européen, dans un contexte mondial toujours tendu en dépit des bons chiffres d'exportation européens.

Sur la scène internationale, la Turquie a acheté 260 000 tonnes d'orge fourragère et le Japon un peu plus de 113 000 tonnes de blé meunier nord-américain, indique le cabinet Agritel. Les Philippines ont lancé un appel d'offres pour l'achat de 224 000 tonnes de blé fourrager, et le Pakistan pour 640 000 tonnes de blé, selon le cabinet Inter-Courtage, qui précise par ailleurs que la Russie a remonté son estimation de récolte du blé de 200 000 tonnes, à 75,6 millions de tonnes, du fait des bons rendements en Sibérie.

Bruxelles a publié de nouveaux chiffres des échanges au niveau européen (qui n'intègrent pas les données françaises, non communiquées) : au 19 septembre, 6,5 millions de tonnes de blé avaient été exportées (contre 4,58 millions à date l'an dernier), rapporte Agritel.

Les principaux pays exportateurs de blé sont la Roumanie, la Bulgarie et l'Allemagne, avec pour principales destinations l'Algérie, la Corée du Sid, l'Egypte et l'Afrique du Sud.

Pour l'orge, les exportations européennes sont de 2,37 millions de tonnes (contre 2 millions à date l'an dernier). Les importations européennes de maïs diminuent, à 3,14 millions de tonnes contre 3,83 millions l'an dernier.

Vers 12h00 (10h00 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre était en hausse de 2,75 euros sur l'échéance de décembre, à 247 euros et de 2,25 euros sur l'échéance de mars, à 242,75 euros, pour quelque 13 000 lots échangés. La tonne de maïs était en hausse de 1,75 euro sur l'échéance de novembre, à 217,50 euros, et de 1,75 euro sur l'échéance de janvier, à 218,25 euros, pour quelque 215 lots échangés.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net