Euronext Le blé en léger recul, incertitude sur la demande

Le blé en léger recul, incertitude sur la demande

Les prix du blé connaissaient un léger recul, jeudi à la mi-journée, le marché faisant face à une demande toujours très incertaine.

Illustration de cette incertitude, le résultat de l'appel d'offres lancé en début de semaine par l'Algérie : le pays, premier client pays tiers (hors UE) de la France « n'aurait acheté que 300 000 tonnes de blé environ selon les traders », ont souligné le cabinet Agritel et des cabinets de courtage. Un volume faible au regard des années précédentes à la même période, a indiqué Agritel, qui s'interroge sur des besoins moindres ou des difficultés de financement du pays. « Il faudra être compétitif par rapport (aux pays de) la Baltique, parce qu'apparemment, c'est elle qui est le plus proche de remporter cet appel d'offres, mais comme c'est de l'optionnel, ça peut charger n'importe où », a souligné Damien Vercambre, du cabinet Inter-Courtage. « Cela illustre bien l'incertitude qui pèse sur les marchés en matière de demande, alors que sur l'offre les chiffres s'affinent, tout au moins pour l'hémisphère nord », a estimé Agritel.

« On est toujours dans l'expectative des récoltes qui ont tout doucement démarré en France », a ajouté Damien Vercambre. Ce dernier a rappelé que les pluies tombées ces derniers jours et les températures « qui ont un peu dégringolé par rapport à la semaine dernière, ont un peu calmé les choses » et les inquiétudes quant aux rendements. Selon un vendeur qui a requis l'anonymat, la baisse de récolte par rapport à l'an dernier pourrait être un peu moins forte que prévu et donner une récolte autour de 33 à 34 millions de tonnes contre 39 millions l'an dernier. « En orge, il y a des régions où c'est la catastrophe, mais il y a des régions où c'est mieux que prévu », a souligné Damien Vercambre.

« Les rendements en orges d'hiver sont globalement bien inférieurs à ceux de l'an passé, et inférieurs à la moyenne quinquennale. La qualité demeure correcte permettant d'envisager de nouveaux exports, notamment vers la Chine », a noté pour sa part Agritel.

Vers 12h45 (10h45 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre reculait de 50 centimes sur l'échéance de septembre à 181 euros, et de 50 centimes également sur l'échéance de décembre à 183 euros, pour environ 6 500 lots échangés. La tonne de maïs, elle, était inchangée, tant sur l'échéance d'août à 168,50 euros, que sur l'échéance de novembre à 163,50 euros, pour un peu moins de 200 lots échangés.

