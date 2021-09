Euronext Le blé en recul, effritement des céréales

Le cabinet Agritel constatait dans la matinée un « effritement » des prix des céréales, notamment lié aux déceptions quant à la qualité du blé français pour l'export.

En France, l'Association générale des producteurs de blé (AGPB) a jugé mardi lors d'un point presse que la récolte de blé tendre, estimée à 36 millions de tonnes, était « un millésime encourageant » avec toutefois « une qualité de grains très hétérogène sur le territoire ».

Les prix restent soutenus à l'international, dans l'attente du rapport mensuel du ministère américain de l'Agriculture sur l'offre de céréales.

La FAO (Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture) a revu à la baisse sa prévision pour la récolte mondiale de céréales et des stocks mondiaux de fin de campagne, du fait de la sécheresse dans plusieurs régions du globe, rapporte Inter-Courtage.

L' Australie a revu à la hausse son estimation de production de blé en raison de conditions climatiques favorables, à 32,62 millions de tonnes, contre 27,8 précédemment et 33,34 l'année dernière, poursuit-on de même source.

The #ABARES #AustralianCropReport has forecast another bumper harvest well above the historical average, with a projected national winter crop harvest of 54.8 million tonnes.



Read the full Report at: https://t.co/uniiMx1Bso pic.twitter.com/noV92c85jRmaïs