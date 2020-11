Chicago Le blé et le maïs finissent la semaine en hausse

• AFP

Les cours des principaux contrats de blé et de maïs cotés à Chicago ont progressé vendredi, à l'issue d'une séance écourtée au lendemain de Thanksgiving aux États-Unis. Le soja est aussi monté.

« La hausse vient des inquiétudes météorologiques en Amérique du Sud », note Brian Hoops de Midwest Market Solutions. « Il fait chaud et sec dans de nombreuses zones productrices avec toutefois des possibilités d'averses. » « Cela tire vers le haut les prix des céréales, mais les gains sont limités en raison des prévisions de pluies », précise l'expert.

Le maïs a également bénéficié de l'annonce vendredi par le gouvernement américain d'une commande par le Mexique de 302 160 tonnes de la céréale.

Les acteurs du marché ont par ailleurs pris connaissance des chiffres hebdomadaires sur les ventes à l'étranger de produits agricoles américains. Le volume d'exportations de soja a chuté de 42 % lors de la semaine achevée le 19 novembre, s'établissant à 768 100 tonnes pour la campagne en cours, largement inférieur aux prévisions des analystes. C'est son plus bas niveau depuis le début de la campagne en septembre. Des acheteurs, dont l'identité n'a pas été dévoilée, ont annulé au total pour près de 740 000 tonnes de commandes de l'oléagineux.

Les prix du soja américain ont été soutenus ces dernières semaines par une demande importante en provenance de Chine, le boisseau de soja ayant même atteint le seuil symbolique des 12 dollars en début de semaine.

En revanche, les ventes à l'étranger de blé ont atteint leur plus haut depuis le début de la campagne en cours, à 795 700 tonnes, et ont décollé de 74 % par rapport à la précédente moyenne sur quatre semaines.

Les ventes de maïs se sont affichées en hausse de 53 % par rapport à la semaine précédente.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en mars, le plus actif, a terminé à 6,0600 dollars contre 5,9650 mercredi, en hausse de 1,6 %. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mars, le plus échangé, a fini à 4,3375 dollars contre 4,2750 dollars à la dernière clôture, gagnant 1,5 %. Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en janvier, le plus échangé, a terminé à 11,9175 dollars contre 11,8400 dollars mercredi, prenant 0,7 %.

