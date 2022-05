Euronext Le blé flambe de plus de 15 €/t !

L’Inde suspend ses exportations de blé et provoque un rapide emballement des prix du blé.

Les céréales européennes débutaient la semaine sur une nouvelle explosion haussière lundi à la mi-séance. L’Inde a en effet provoqué un emballement des marchés céréaliers en annonçant, samedi dernier, restreindre ses exportations de blé aux pays en situation d’insécurité alimentaire. L’Inde aurait toutefois contractualisé 500 kt de blé auprès de l’Égypte avant la mise en place de cette mesure.

Le marché des céréales reste par ailleurs sous forte tension après le rapport USDA paru jeudi dernier. Le département américain de l'agriculture annonce notamment une chute des productions ukrainiennes de blé et de maïs en 2022 en raison de la guerre qui frappe le pays. Les conditions climatiques aux US et en France sont également sous surveillance.

Peu avant 14h00, le blé Euronext à échéance décembre 2022 augmentait de 15,25 €/t, à 426 €/t, tandis que le contrat septembre 2022 s'appréciait de 16,50 €/t, à 433 €/t. Le maïs Euronext à livraison novembre 2022 grimpait de 13 €/t, à 374,75 €/t, le terme juin 2022 s'amplifiait de 10 €/t, à 370,25 €/t.

