L'info marché du jour Le blé français continue de manquer de compétitivité à l'export

Le Gasc était déjà de retour aux achats ce mardi, après avoir contractualisé 300 kt de blé origine mer Noire mercredi dernier. Comme la semaine passée, le blé français manquait de compétitivité et aucune offre n’a été retenue. L'Égypte a acheté quatre cargos pour un total de 240 kt de blé meunier, dont 180 kt de blé russe et 60 kt de blé roumain. Comparé au précédent appel d'offres, le prix Fob a de nouveau grimpé (+ 9,8 $/t déjà mercredi dernier). Il s'est élevé à 236,27 $/t Fob, soit 4 $/t de plus par rapport à la précédente affaire. Malgré cela, les origines françaises ont une fois de plus échoué à s’imposer, par manque de compétitivité face à la mer Noire.

Prices are up ~$4 to the previous tender last week. This will warm up the domestic market again. https://t.co/ktoqWPCiJt

La mer Noire est d'ailleurs au centre de l'attention cette semaine, avec le ministère russe de l’agriculture qui souhaite imposer un quota d’export, en limitant à 20 Mt les ventes de grains vers les pays tiers jusqu’au 30 juin. Mais la mesure doit encore être ratifiée. Toutefois, les analystes s'accordent pour dire que cette restriction ne devrait pas avoir de grand impact sur le rythme actuel d'export du pays. Beaucoup estiment que les exports russes ne devraient même pas atteindre les 20 Mt entre janvier et juin.

Here's some important points from the Reuters article on this. This is not expected to necessarily reduce #Russia's grain/#wheat exports based on the volume they have already exported and the predicted Jan-June volume. But any regulation of course introduces risk/precedent. pic.twitter.com/Bn0aW98R3D