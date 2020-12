Chicago Le blé rebondit après des séances difficiles

• AFP

Le cours du principal contrat de blé coté à Chicago est reparti de l'avant mercredi après avoir touché son plus bas en deux mois la veille et a entraîné dans son sillage le maïs. Le soja a baissé.

Dans un marché plutôt calme, le blé américain, qui restait sur deux séances de repli consécutives, s'est bien repris. Ses gains peuvent être attribués « à des mouvements techniques et des couvertures de position », suggère Brian Hoops de Midwest Market Solutions.

Si le maïs a lui aussi profité de cet élan, le soja a enregistré une troisième baisse d'affilée, les acteurs du marché attendant désespérément de nouveaux signes de demande en provenance de Chine. La dernière commande passée par Pékin pour de l'oléagineux américain remonte à près d'un mois.

Dans le même temps, les courtiers et les investisseurs observent avec inquiétude l'évolution de la météo au Brésil et en Argentine, deux gros producteurs de soja. Les conditions actuelles laissent envisager des récoltes abondantes, ce qui a tendance à peser sur les prix.

« Ces signaux baissiers ont conduit les fonds spéculatifs à liquider leurs positions longues (misant sur une hausse des prix, ndlr), ce qui a encore plus fait baisser les cours », indiquent Jacquie Holland et Ben Potter de Farm Futures.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en mars, le plus actif, a terminé à 5,8850 dollars contre 5,7725 dollars la veille, montant de 1,95 %. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mars, le plus échangé, a fini à 4,2375 dollars contre 4,2075 dollars à la dernière clôture, en hausse de 0,71 %. Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en janvier, le plus échangé, a terminé à 11,5300 dollars contre 11,6200 dollars mardi, perdant 0,77 %.

