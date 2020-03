Euronext Le blé reprend son souffle, après un net rebond

Les prix du blé marquaient une pause dans leur progression, mardi à la mi-journée, après avoir bien rebondi, notamment sur l'échéance rapprochée, grâce à la forte demande mondiale.

Peu avant 12h45 (10h45 GMT) sur Euronext, la tonne de blé reculait de 25 centimes d'euro sur l'échéance rapprochée de mai à 196 euros, et progressait de 25 centimes sur l'échéance de septembre à 187 euros, pour un peu plus de 4 800 lots échangés. La tonne de maïs, elle, progressait de 75 centimes sur l'échéance de juin à 168,50 euros et de 50 centimes sur l'échéance d'août à 171,50 euros, pour environ 200 lots échangés.

Bruxelles a publié lundi de nouveaux chiffres sur le suivi hebdomadaire des exportations au 29 mars 2020 : « Les exportations de blé tendre se calment un peu, à 731 132 tonnes » (contre plus d'un Mt la semaine dernière), pour un cumul de 23,9 Mt (objectif de 30,6 Mt sur l'ensemble de la campagne), dont 7,65 Mt pour la France, devant la Roumanie, à 4,19 Mt, rapportait le cabinet Inter-Courtage. Côté destinations, l'Algérie, à 3,5 Mt, reste devant l'Arabie Saoudite, à 2,4 Mt et le Maroc, à 1,68 Mt.

« Les marchés des céréales continuent d'évoluer au gré des demandes à l'international, à l'image de l'Algérie qui revient aux achats en blé, avec pour conséquence un léger rebond sur des livraisons proches, alors que les cours (de la) récolte 2020 se stabilisent », commentait le cabinet Agritel dans une note publiée mardi.

« À l'inverse, le marché de l'orge fourragère s'enfonce, y compris en récolte 2020 en l'absence de demande », ajoutait Agritel.

En Russie, finalement, « le ministre de l'économie soutient la proposition du ministre de l'agriculture qui vise à limiter les exportations russes de céréales à 7 Mt entre avril et juin », rapportait Inter-Courtage, précisant que les exportations russes de céréales ont atteint 32,4 Mt au 26 mars et que les stocks russes étaient de 17,25 Mt au 1er mars, soit 15 % de plus que l'année dernière.

