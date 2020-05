Euronext Le blé soutenu par la demande et quelques inconnues météo

• AFP

Les prix du blé étaient dans le vert, mercredi à la mi-journée, soutenus par la demande et quelques craintes relatives à la météo.

Le blé était encore en nette progression sur l'échéance mai, qui doit clôturer lundi prochain. « Sur la nouvelle campagne, les cours progressaient également légèrement, conséquence de craintes de nettes baisses de la production sur le continent européen, si on fait abstraction de la Russie », commentait Agritel dans une note.

« On a un peu d'incertitude sur du temps sec en Russie, sur du temps très froid aux États-Unis, et on regarde les pluies qui vont tomber à droite et à gauche. On a bien été servi (en Europe), mais pas partout, pas suffisamment, il y a un peu d'incertitudes », déclarait pour sa part Damien Vercambre, analyste au cabinet Inter-Courtage.

Concernant l'échéance mai, « il y a aussi un tout petit peu de technicité, on est à la fin de l'échéance qui clôture lundi », ajoutait-il, tout en soulignant une demande toujours soutenue.

« Même si (le bassin de production de) la mer Noire a un peu baissé, on a toujours de la demande, on a toujours des chargements. On a un mois d'avril à plus de 1,5 million de tonnes chargées vers les pays tiers (hors Union européenne), donc il y a une certaine demande pour ce blé français », ajoutait Damien Vercambre.

Peu avant 12 h 45 (10 h 45 GMT) sur Euronext, la tonne de blé progressait de 2 euros sur mai à 201,75 euros, et de 25 centimes sur septembre à 186 euros, pour environ 8 600 lots échangés. La tonne de maïs était stable, inchangée sur juin à 165 euros, et en progression de 25 centimes sur août à 168,25 euros, pour moins de 150 lots échangés.

