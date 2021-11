Euronext Le blé toujours très haut sur le marché européen

• AFP

Les prix du blé étaient dans le vert mardi à la mi-journée sur le marché européen, dans un contexte général haussier pour les céréales.

Après un léger repli lundi et en début de séance mardi, le blé tendre a repris des couleurs, tiré par une demande mondiale robuste en dépit de prix très élevés.

Sur la scène internationale, les États-Unis ont annoncé la vente, par des opérateurs privés, de 198 200 tonnes de maïs à destination du Mexique, ainsi que de 264 000 tonnes de graines de soja sur des destinations inconnues, relève le cabinet Inter-Courtage.

Le rapport hebdomadaire du ministère américain de l'agriculture sur les inspections à l'exportation fait état d'un rebond pour le blé à 388 740 tonnes (contre 251 450 tonnes la semaine précédente) et aussi du maïs à 855 700 tonnes. Les récoltes touchent à leur fin aux États-Unis pour le maïs (91 % des surfaces récoltées) et le soja (92 %).

La Turquie a acheté 325 000 tonnes de maïs sans doute de la mer Noire (ukrainien) entre 312,30 et 322,90 dollars par tonne, chargement et transport compris, pour des chargements prévus entre le 20 décembre et le 20 janvier, rapporte Inter-Courtage.

En revanche, l'appel d'offres de l'Algérie en blé tendre, suivi de près après l'assouplissement du cahier des charges favorisant l'origine russe, ne semble pas encore avoir trouvé preneur, note le cabinet Agritel.

Vers 12h00 (11h00 GMT) sur Euronext, le prix du blé tendre gagnait 50 centimes d'euro la tonne à 295,25 euros sur l'échéance de décembre, et 50 centimes sur celle de mars à 294,50 euros la tonne, pour un volume d'environ 18 300 lots échangés.

Le maïs progressait de 1,50 euro à 246,25 euros la tonne sur l'échéance de janvier, et de 1,50 euro à 246 euros la tonne sur celle de mars, pour environ 730 lots échangés.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net