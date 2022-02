Euronext Le colza en hausse, dans le sillage du pétrole

L'oléagineux est porté par par la hausse quasi ininterrompue des cours de l'or noir, eux-mêmes nourris par les crises - guerre au Yémen, crise Russie-Ukraine - et une offre limitée, dans l'attente d'une réunion mercredi des pays exportateurs de pétrole et ses partenaires (Opep+).

Le colza, comme les autres oléagineux, est largement valorisé comme agrocarburant.

De l'huile de palme au canola (colza OGM canadien), l'ensemble du marché des huiles s'affichait en hausse.

Le soja trouve toujours du soutien dans le déficit hydrique constaté au sud du Brésil et dans une grande partie de l'Argentine, ainsi que dans la fermeté des cours de l'huile de palme, notait le cabinet Agritel.

Ainsi, « la production au Brésil pourrait s'afficher sous les 130 millions de tonnes contre 139 encore estimés lors du dernier rapport » du ministère américain de l'Agriculture publié le 12 janvier, selon la même source.

