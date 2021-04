Euronext Le colza rebondit, dans le sillage du soja

Les prix du colza connaissaient un rebond, mardi après-midi, dans le sillage du soja américain, qui avait reculé lundi, comme l'ensemble des huiles, avec la publication de chiffres de production d'huile de palme de nature à peser sur les cours.

« Hier, l'huile de palme a pas mal baissé, avec les chiffres d'un rapport du MPOB (producteurs malaisiens), qui ont montré une production et des stocks en hausse pour le mois de mars », a commenté Paul Desert-Cazenave, responsable de l'analyse des marchés chez Logaviv. En toile de fond, le contexte est plutôt haussier pour le colza, compte tenu des craintes liées au gel, sur fond de semis en forte baisse, comme l'ont confirmé les derniers chiffres du ministère de l'agriculture.

« La sole de colza diminue de 11,1 % sur un an et de 27 % par rapport à la moyenne 2016-2020. Elle atteint 990 milliers d'hectares, plus bas niveau depuis 1997 », a indiqué mardi Agreste, le service statistiques du ministère. Concernant le gel et ses conséquences sur les cultures en cours, il est à ce stade « extrêmement difficile de savoir ce que sera l'impact réel », a estimé mardi Arnaud Rousseau, président du Groupe Avril, en marge de la présentation des résultats 2020. « On peut anticiper une perte de production, il est un peu tôt pour le dire de manière certaine, le colza a parfois des capacités de comblement », a-t-il ajouté.

Peu avant 16h00 (14h00 GMT) sur Euronext, la tonne de colza progressait de 2,50 euros sur l'échéance de mai à 505 euros, et de 4,75 euros sur l'échéance d'août à 458,50 euros, pour un peu plus de 4 000 lots échangés.

