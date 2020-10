Chicago Le maïs monte après une tempête de neige dans le Midwest

Le cours du principal contrat de maïs coté à Chicago a progressé mercredi, soutenu par des conditions météorologiques difficiles dans la principale région productrice américaine. Le soja est aussi monté et le blé a baissé.

« Les récoltes ont ralenti alors que des neiges sont tombées dans le nord du Midwest et que des pluies se sont abattues dans l'est de cette région », note Mark Hanson de CHS Hedging.

Le maïs a aussi profité de données du gouvernement américain montrant que les ventes à l'étranger étaient en avance de 70 % par rapport à la même période l'an dernier.

Les exportations de soja sont elles supérieures de 86 % par rapport au même stade en 2019 et celles de blé et de sous-produits du blé en avance de 6 %. Le maïs et le soja américains ont bénéficié, au cours des dernières semaines, de nombreuses commandes de l'étranger, une grande partie ayant été passées par la Chine.

Après cinq séances de hausse, le blé a pour sa part fini en repli.

Mais les prix se maintiennent à des niveaux élevés en raison d'inquiétudes sur la production mondiale causées par la sécheresse persistante dans de nombreux pays, dont la Russie, l'Ukraine et l'Argentine.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en décembre, le plus actif, a terminé à 6,2975 dollars contre 6,3200 dollars la veille, perdant 0,36 %. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre, le plus échangé, a fini à 4,1375 dollars contre 4,0875 dollars mardi, prenant 1,22 %. Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en novembre, le plus échangé, a conclu à 10,7200 dollars contre 10,6400 dollars à la précédente clôture, une hausse de 0,75 %.

