Chicago hebdo Le soja en hausse pour la 5e séance de suite

Les cours du soja coté à Chicago ont terminé en hausse pour la cinquième séance de suite vendredi. Ceux du maïs ont légèrement progressé tandis que ceux du blé ont reculé.

« La météo chaude et sèche, qui a dominé dans la majeure partie (du Midwest) ces derniers temps, affecte les récoltes de soja », à un moment crucial pour le développement des plantes, remarque Katie Murphy de CHS Hedging. Les acteurs du marché s'attendent à ce que le ministère de l'agriculture fasse part, dans un rapport hebdomadaire lundi, d'une dégradation de la qualité des récoltes de soja aux États-Unis. « Les prévisions pour la semaine prochaine anticipent de fortes pluies dans le nord du Delta du Mississippi et l'extrême sud du Midwest, ce qui aidera les derniers stades de croissance du soja », ajoute-t-elle toutefois.

Regain de la demande chinoise en maïs

Les cours du maïs de leur côté « ont terminé en hausse pour la troisième semaine de suite grâce à un regain de demande de la part des Chinois », estime Mme Murphy. Le ministère américain de l'agriculture a fait part vendredi dans son système recensant au quotidien les plus grosses transactions d'une vente de 324 000 tonnes de maïs pour une destination inconnue.

Le boisseau de maïs (environ 2 kg) pour livraison en décembre, le plus échangé, a terminé vendredi à 3,5925 dollars contre 3,5850 dollars la veille (+ 0,2 %). Le boisseau de blé pour livraison en décembre, le plus actif, a fini à 5,4875 dollars contre 5,5075 dollars à la précédente clôture (- 0,4 %). Le boisseau de soja pour livraison en novembre, le plus échangé, a terminé à 9,5050 dollars contre 9,4200 dollars jeudi (+ 0,9 %).

